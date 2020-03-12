РИАМО - 12 мар. Шесть машин столкнулись на улице Обручева в Юго-Западном округе столицы, движение транспорта на участке улицы затруднено, сообщается Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«На улице Обручева в районе дома 46 произошло ДТП – столкновение шести транспортных средств. В результате аварии никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В настоящее время на данном участке дороги движение затруднено. Обстоятельства аварии устанавливаются.