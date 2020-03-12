РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Сотрудники полиции провели День открытых дверей для учащихся кадетского класса гимназии №1 Балашихи, в ходе встречи они рассказали старшеклассникам о специфике работы дежурной части, отделов по делам несовершеннолетних, правилах поступления в учебные заведения системы МВД России и провели соревнования по экипировке, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

День открытых дверей для учащихся кадетского класса гимназии №1 Балашихи состоялся в отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» при поддержке члена общественного совета Людмилы Бородиной.

«Полицейские познакомили учеников с работой дежурной части, сотрудники по делам несовершеннолетних рассказали им о последствиях употребления наркотических средств, предупредили об опасностях, подстерегающих их в соцсетях, напомнили о правилах поведения в общественных местах и местах массового отдыха, о возрасте, с которого подросток привлекается к уголовной или административной ответственности», – говорится в сообщении.

Кроме того, школьникам рассказали о порядке и требованиях при поступлении в образовательные учреждения системы МВД России.

В рамках Дня открытых дверей провели соревнования по экипировке. В течение определенного времени кадеты должны были снарядить бойца каской, противогазом и бронежилетом, с чем успешно справились и были награждены дипломами.

В конце мероприятия кадеты продемонстрировали стражам порядка специально подготовленную музыкальную и спортивную программу.

После встречи школьники поблагодарили сотрудников полиции и задали им интересующие вопросы.