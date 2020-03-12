РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Готовность жилых объектов в деревне Пирогово в городском округе Мытищи составляет 80%, сообщила заместитель главы городского округа Татьяна Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

«Горячий» адрес на карте дольщиков в городском округе Мытищи – деревня Пирогово, всего здесь было запланировано построить 20 жилых домов высотой от 6 до 9 этажей. Проконтролировали ситуацию вместе с жителями и надзорными службами. Готовность объектов составляет порядка 80%. Застройщик получил на корпуса №9 и №20 заключение Главгосстройнадзора Московской области о соответствии построенного объекта проектной документации. Можно готовить документы для получение разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию», – написала Кольцова.

Дольщики корпуса №10 также еще не получили ключи от квартир. Контрольная встреча пройдет через месяц. Всего на территории Мытищ четыре объекта, которые можно отнести к разряду проблемных. Кроме «Пироговской ривьеры», это жилые комплексы «Диалект», «Болтино», «Федоскинская слобода».