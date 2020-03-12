РИАМО - 12 мар. В Бронницах полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже бытовой и садовой техники на общую сумму 130 тысяч рублей, сообщается на сайте областного главка МВД РФ.

В дежурную часть Бронницкого отдела полиции ранее обратилась 64-летняя жительница Москвы с заявлением о краже электроинструмента, бытовой и садовой техники из частного дома в деревне Еганово.

«По подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть 30-летний ранее судимый местный житель», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.