РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. С дольщиками ЖК «Болтино» в Мытищах обсудили вопрос о подготовке документов для ввода жилых домов в эксплуатацию, сообщила замглавы горокруга Татьяна Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

В рамках рабочей встречи 11 марта приняли участие представители подрядной организации и сотрудники Главгосстройнадзора. Дольщики ЖК «Болтино» четыре года ждут свои квартиры.

«Компания-застройщик находится в состоянии банкротства, но фактически ее бенефициаром является «Сбербанк России», который взял на себя обязательства по завершению строительства объектов. Строительно-монтажные работы в жилых домах завершены, выполнено благоустройство территории. На совещании обсудили вопрос подготовки документов для получения заключения о соответствии (ЗОС) и разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию», – написала Кольцова.

По итогам проведенной представителями Главгосстройнадзора плановой проверки застройщик получил список замечаний по инженерным коммуникациям, которые планируется устранить до 25 марта.

«Жилые дома будут заведены в систему «Безопасный регион» и уже сейчас специалисты приступили к монтажу оборудования, завезены серверы, готовы линейные системы. Пусконаладочные работы займут порядка двух недель. Ориентировочный срок подачи извещения об окончании строительства жилых домов – 30 апреля 2020 года», – добавляется в материале.