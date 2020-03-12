РИАМО – 12 мар. Старт космического корабля «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА) к Марсу перенесли из-за вспышки коронавируса, эксперты сошлись во мнении, что ситуация в мире неблагоприятна, сообщает Газета.ru.

Изначально предполагалась, что «Роскосмос» и ЕКА запустят аппарат, который будет искать на Марсе жизнь и воду.

«Мы приняли трудное и вместе с тем взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год», — сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4,7 тысячи человек, свыше 68,3 тысячи пациентов выздоровели. В России выявлены 28 случаев заражения.

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