РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Коллективы Московской области примут участие в конкурсе народного танца во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска 28 марта, сообщается на официальном сайте ДК.

«Двадцать восьмого марта в большом зале Дворца культуры «Подмосковье» состоится Московский областной конкурс народного танца «Подмосковье», в котором примут участие коллективы Московской области», - говорится в сообщении.

Конкурс учрежден региональным министерством культуры, администрацией Красногорска и Московским губернским колледжем искусств.

«В состав жюри войдут высококвалифицированные хореографы, художественные руководители и балетмейстеры крупнейших государственных ансамблей танца Российской Федерации», - добавляется в материале.

Посетить конкурс можно бесплатно, он рассчитан на зрителей старше 6 лет. Начало в 10:00. ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3.