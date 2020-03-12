РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Активисты Подольска раздали прохожим на бульваре 65-летия Победы буклеты о правилах поведения при террористической угрозе, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 марта, специалистами по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы была проведена акция на тему «Антитеррор». В ходе мероприятия жителям округа раздали информационные буклеты, а также рассказали основные правила поведения при террористической угрозе», – говорится в сообщении.

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанной с применением идеологически мотивированного насилия.