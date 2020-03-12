РИАМО - 12 мар. РЖД создали штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в его задачи входит координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами, в режиме видео- или конференцсвязи», – сказал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

В связи с коронавирусом в РЖД ограничили зарубежные командировки сотрудников, работников информируют о мерах профилактики заболевания и о действиях при обнаружении симптомов ОРВИ. В качестве рекомендации предложено не выезжать за пределы России без существенной необходимости, в том числе во время отпуска.

Комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции реализуется на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.

Все работники, контактирующие с пассажирами обеспечены средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Неснижаемый запас специальных моющих составов обеспечили в поездах, на вокзалах и станциях. Ими дезинфицируют все помещения.

Проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами, а также необходимым оборудованием и специалистами для диагностики вирусной инфекции.

Сотрудники сети здравоохранения ОАО «РЖД» совместно с Роспотребнадзором выявляют и оказывают помощь в пути следования пассажирам с симптомами вирусной инфекции. Медики ведут эстафетное наблюдение таких пассажиров до пункта прибытия, посещая вагон при каждой длительной стоянке, а при необходимости, возможна экстренная госпитализация на ближайшей станции.

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