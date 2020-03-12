РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Сотрудники полиции задержали жительницу Москвы по подозрению в краже 230 тысяч рублей из квартиры в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее из квартиры были похищены денежные средства в размере 230 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 29-летняя жительница Москвы. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.