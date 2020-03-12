РИАМО - 12 мар. На территории Москвы в четверг и до пятницы, 13 марта, ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков, до 21:00 12 марта в Москве ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду, с порывами 13-18 метров в секунду. 13 марта в течение суток – усиление ветра с порывами до 19-24 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Горожанам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Парковать авто также стоит вдали от деревьев.

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