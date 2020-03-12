РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Пенсионеров городского округа Мытищи научили пользоваться файлами на компьютерных курсах в рамках программы «Активное долголетие», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №3.

«По средам в библиотеке №3 в 10:00 проходят курсы в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» для лиц пожилого возраста, где пенсионеры осваивают компьютерную грамотность. 11 марта прошло второе занятие группы, на котором преподаватель Александр Семенов рассказывал о том, как создавать, сохранять и копировать файлы», – говорится в сообщении.

Библиотека располагается по адресу: Мытищи, улица Силикатная, дом 37. Более подробную информацию о курсах компьютерной грамотности можно узнать по телефону: 8(495)583-73-41.