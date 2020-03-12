РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мар. Щелковские полицейские за минувший год выявили 210 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Щелковское» Антон Сюртуков.

Итоги работы полицейских Щелкова по противодействию незаконному обороту наркотиков за 2019 год подвели в четверг на заседании антинаркотической комиссии городского округа.

«За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 210 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 50 килограммов наркотических средств. Выявлено два факта содержания наркопритона», - сказал Сюртуков.

Он отметил, что полицейские обработали 83 сообщения от администрации городского округа о фактах размещения на заборах и домах телефонных номеров, предлагающих покупку наркотических средств. В ходе проведенной проверки все абонентские номера, которые использовали злоумышленники, были заблокированы.