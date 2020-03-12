РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Замруководителя Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов определил ряд задач для управляющих организаций Мытищ на совместном заседании, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

11 марта Белоусов принял активное участие в совещании по вопросу соблюдения обязательных требований и снижения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

«На заседании рассматривались вопросы повышения эффективности деятельности управляющих организаций, качества обслуживания многоквартирных домов региона и работы с обращениями жителей. Заместитель руководителя Госжилинспекции определил основные задачи, которые необходимо решить управляющим организациям: улучшить качество предоставляемых услуг, эффективно исполнять обязанности по управлению многоквартирными домами, повышать показатели работы», – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, присутствующие подвели итоги проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году, обсудили случаи привлечения к административной ответственности за нарушения жилищного законодательства, варианты изменения законодательства в части управления многоквартирными домами, проведение профилактических мероприятий, алгоритм отработки заявок, поступающих с порталов «Добродел» и ЕДС МО.