РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В ДК «Октябрь» подмосковного Подольска в четверг прошел мастер-класс по бальным танцам в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Молодость души» 12 марта в танцевальном зале МУК «ДК «Октябрь» прошел очередной мастер-класс по бальным танцам. Провели его Денис и Ирина Прохоровы – руководители центра танцевального спорта «Славянская слобода». «Движение – это жизнь, а жизнь – это есть движение», – гласит старая поговорка. И активные жители города подтверждают это, посещая наши тренировки, обогащая свои знания и поддерживая свой организм в тонусе», – говорится в сообщении.

Бесплатные занятия для активных представителей старшего поколения проходят в ДК «Октябрь» по расписанию. Каждый второй четверг месяца – бальные танцы, каждый третий четверг – мастер-класс по восточным танцам, каждый четвертый четверг – занятия по йоге. Начало всех занятий в 11:00.



Следующее занятие состоится 19 марта в 11:00, для всех желающих проведут мастер-класс по восточным танцам.