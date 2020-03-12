РИАМО – 12 мар. На ближайшие домашние матчи столичного ЦСКА пускать будут только владельцев абонементов и только по жеребьевке, пишет Газета.ru.

Фанатов разделят на две группы – владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Жеребьевка определит на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.

«Ближайшие матчи чемпионата России ЦСКА проведет против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта)», – говорится в сообщении.

Ранее в Москве в целях борьбы с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4,7 тысячи человек, свыше 68,3 тысяч пациентов выздоровели. В России выявлены 28 случаев заражения.

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