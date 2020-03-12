РИАМО – 12 мар. Обновленная версия внедорожника Mitsubishi Outlander скоро поступит в продажу в российские автосалоны, у внедорожника появились изменения, сообщает Nation News.

Они не коснулись внешнего облика машины, но затронули его ходовую часть, внутренний интерьер и мультимедийные технологии.

«Кроссоверу доработали блок управления климатической установкой и кресла заднего ряда: теперь они более мягкие, их снабдили улучшенной боковой поддержкой. А кресло водителя теперь имеет электрический регулятор поясничного упора», – говорится в сообщении.

Примечательно, что цена на обновленную версию иномарки осталась прежней: от 1,7 миллиона до 2,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

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