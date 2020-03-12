РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В библиотеке №1 городского округа Мытищи 13 марта пройдет концерт, посвященный творчеству польской певицы Анна Герман, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«3 марта библиотека №1 приглашает всех желающих на концерт, посвященный творчеству Анны Герман. Песни «польского соловья» прозвучат в исполнении Лидии Поповой под аккомпанемент Валерия Ковалева. Анна Герман – одна из крупнейших звезд советской эстрады. Певица отличалась необыкновенной музыкальностью, широким голосовым диапазоном, неповторимой манерой исполнения и артистизмом», – говорится в сообщении.

Концерт пройдет 13 марта в 13:00 в библиотеке №1 по адресу: город Мытищи, улица 1-я Крестьянская, дом №4. Вход свободный, телефон для связи: 8(495)581-10-88.