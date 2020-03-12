РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. Традиционный антинаркотический марафон для старшеклассников и концерт «Я выбираю жизнь» проведут в ДК «Подмосковье» Красногорска 25 марта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать пятого марта в ДК «Подмосковье» в рамках антинаркотического марафона для старшеклассников состоится молодежный концерт «Я выбираю жизнь», – говорится в сообщении.

Антинаркотический марафон – традиционное мероприятие, которое проходит каждую весну в стенах Дворца культуры.

«Его цель – показать юношам и девушкам многообразие мира, их возможности в нем, увлечь творчеством и спортом, чтобы они осознанно и твердо выбрали яркую, интересную, насыщенную жизнь, в которой нет места наркотикам», – добавляется в материале.

На концерте свои новые работы представят школа современного танца «Про-Движение», спортсмены и вокалисты.

Начало мероприятия в 18:30. Принять участие в нем можно бесплатно. ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3.