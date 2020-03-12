РИАМО - 12 мар. Комитет по туризму Московской области составил список 12 лучших мест, куда стоит приехать на экскурсию, попробовать нежнейший сыр и также научиться его готовить, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Сыроварня Олега Сироты «Русский пармезан» появилась в 2015 году. В прошлом Сирота был владельцем успешного IT-бизнеса, а сейчас является одним из ведущих фермеров Московской области.

«Все этапы создания сыра можно наблюдать от момента пастеризации до прессования через стекло производственного цеха. Помимо импортозамещения в сегменте сыров, у Сироты в планах – организация учебного процесса для подготовки мастеров-сыроваров», – говорится в сообщении.

Продукция, произведенная сыроварней, впервые в российской практике удостоилась двух бронзовых медалей на XIV международном конкурсе Käsiade в Австрии. Сыроварня расположена в городском округе Истра, деревня Дубровское.

В «Экодеревушке», расположенной в селе Парфентьево в Коломенском городском округе, можно не только приобрести сыры, но и побывать на крокодиловой ферме, а также покататься на лошадях. На мастер-классах гостей научат готовить домашний сыр и блюдо из виноградных улиток.

Сознательно ушли с головой в сыроделие две подруги из Москвы – Елена Абрамова и Дарья Гришина, так появилась «Мамонтовская сыроварня» в Богородском округе. Она может порадовать вегетарианским сыром, при производстве которого не используется сычужный фермент животного происхождения. Здесь есть оригинальные конфеты «Мамонтовка», созданные по своей рецептуре, полутвердый сыр «Мамонтчотта» в итальянских травах, свежий сыр «Афанасий Фет» и другие сорта.

Итальянская сыроварня «Альдини» в деревне Соболево Орехово-Зуевского городского округа специализируется на «Горгонзоле» – голубом сыре с пикантным вкусом. Существует две разновидности: «Горгонзола Дольче» — молодой сладковатый сыр и «Горгонзола Пиканте» — более плотный и зрелый. Технология изготовления Горгонзолы очень сложная, тем не менее в сыроварне удается делать продукт, который удостаивается высоких оценок профессионалов сыроварения.

Частная сыроварня Михаила и Елены Губиных «Сыр своими руками» в Балашихе предлагает 85 видов этого продукта. Самый необычный сыр – «Пьяная коза». Соленый сыр вызревает в сухом красном вине с травами. Здесь предлагают широкий ассортимент молочной продукции, также можно заказать сырную тарелку.

Американец Джей Роберт Клоуз работал поваром, был гостем гастрономических передач и кулинарных поединков, а сейчас живет в деревне Мошницы в Солнечногорске на своей ферме Jays organic cheese farm, где и варит сыр. Весь сыр он делает вручную и любит придумывать свои собственные рецепты, добавлять разные ингредиенты: чеснок, тмин, вяленые томаты.

Ферма «Коза Ностра» в деревне Головково-Марьино Талдомского городского округа принадлежит Андрею Акесоло. Он привез в Россию коз редкой нубийской и зааненской пород. Одним из самых оригинальных сыров, производимых предприятием, можно назвать «Козье поленце». Он выглядит как обгоревшее полено, внутри довольно мягкой текстуры, а снаружи имеет твердую черную корочку из золы.

Домашняя сыроварня «Полянка» в Сергиевом Посаде не рассчитана на массовое производство сыров, поэтому в камере созревания головок сыра не так много, зато каждой из них уделяется особое внимание. Основной продукт – это мягкий сыр с белой плесенью La Clairière («Клерьер»). Он делается по рецепту знаменитого сыра «Камамбер», но выпускается под своим именем.

Крестьянское хозяйство «Хрестина» в селе Теряево Волоколамского городского округа начиналось с одной коровы, а следом появились курицы, поросята и бараны. Владельцы стали обеспечивать натуральными продуктами не только свою семью, но друзей и соседей.

Сыроварня-кооператив «Усадьба Поседкино» в Шаховской с 2007 года специализируется на молочной продукции. После того, как в 2016 году она получила грант от государства в размере 24 миллионов рублей, было закуплено оборудование для производства сыра, обработки и анализа молока, а также сортировочное, упаковочное и холодильное оборудование. Сегодня здесь выпускают мягкие и полумягкие итальянские сыры-скаморцу, качокавалло, моцареллу, буррату и страчателлу.

Сыроварня Азрета Мусукова в деревне Шустиково в Наро-Фоминском городском округе может похвастаться элитными коровами породы Айршир – они выведены в Шотландии 200 лет назад. Сыроварня производит сыр в виде косички, традиционный кавказский сулугуни, итальянскую качотту.

Экоферма «Ваньково» в Можайском городском округе производит сыр и другие молочные продукты, а также продукты из мяса баранины, свинины, кролика, кур, уток, перепелов.

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