РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Подъезд одного из домов на Литейной улице в Подольске приняли после проведенного ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске провели проверку и приемку первого подъезда дома №42 по улице Литейной после ремонта, выполненного в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Так, в ходе осмотра комиссия нарушений не выявила. Подъезд после ремонтных работ принят», – говорится в сообщении.

Активное участие в осмотре приняли представители комитета по ЖКХ администрации округа, сотрудники управляющей организации ООО «ЖЭУ Подольск» и жители.