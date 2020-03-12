РИАМО - 12 мар. Тематический парк развлечений «Остров мечты» в рамках весенней акции снизил цены на билеты для детей и взрослых до конца апреля, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Все, кто еще не успел побывать в «Острове мечты», смогут посетить парк по привлекательной цене: протестировать аттракционы, познакомится с персонажами, испытать все многообразие эмоций», – сказал генеральный директор парка Борис Пищик.

В будние дни стандартные категории билетов можно будет купить по цене 1,8 тысячи рублей за взрослый билет (с 10 лет) вместо 2,9 тысячи и 1,6 тысячи рублей за детский билет (до 10 лет) вместо 2,6 тысячи рублей с 12 марта.

Билеты стандартной категории в выходные и праздничные дни будут стоить 2,3 тысячи рублей вместо 2,9 тысячи за взрослый билет и 1,9 тысячи рублей за детский билет вместо 2,6 тысячи.

Также сниженная цена будет распространяться и на другие категории билетов. К примеру, взрослый билет с опцией быстрого прохода в очередях Fast Pass будет стоить 4,8 тысячи рублей вместо 5,4 тысячи – как в выходные, так и будние дни, а детский – 4,4 тысячи рублей вместо 5,1 тысячи.

В выходные дни также можно будет приобрести семейный билет. Стоимость на двух взрослых и одного ребенка до 10 лет составит 5,5 тысячи рублей вместо 7,4 тысячи, а на двух взрослых и двух детей – 7,4 тысячи рублей вместо 9,9 тысячи.

Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры смогут посетить парк в будние дни по цене 1,5 тысячи рублей вместо 2,2 тысячи за каждого члена семьи при предъявлении подтверждающих документов, а в выходные и праздничные дни – по стоимости 1,9 тысячи рублей.

Льготные категории билетов возможно приобрести только в кассах на территории парка, стандартные также доступны для покупки на официальном сайте.

Посещение всех развлечений парка, в том числе аттракционов, шоу-программ и встреч с персонажами неограниченное количество раз в течение всего дня, входит в стоимость билета. Городской променад и ландшафтный парк продолжают работу в бесплатном режиме.

Парк «Остров мечты» открылся 29 февраля в Москве. Это самый крупный тематический крытый парк развлечений в Европе. Он расположен в шаговой доступности от станции метро «Технопарк», а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта.

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