В предстоящие выходные в Москве, с 13 по 15 марта, можно отметить День святого Патрика, посмотреть «Пиноккио», сходить на концерт Scooter, на новую выставку в «Москвариуме» и успеть на закрытие выставки «Репетиция весны» в Аптекарский огород.

ПЯТНИЦА, 13 марта

Российская премьера «Пиноккио»

Новый фильм от режиссера «Догмэна» и «Страшных сказок» Маттео Гарроне – «Пиноккио» – с 12 марта выходит в российский прокат. Впервые фильм был показан на Берлинале и назван критиками одним из самых трогательных в творчестве режиссера. Между тем, «Пиноккио» у Гарроне – это не столько яркая и веселая сказка, сколько темная и фантастически красивая картина. В главной роли Роберто Бениньи, который уже пробовал сыграть в собственном фильме «Пиноккио», но был высмеян критиками.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: 200–400 рублей

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Выставка о людях с инвалидностью

Фото, сайт музея

Политех и Музей Москвы 12 марта открывают выставку о людях с инвалидностью. В рамках выставки «Истории, которых не было» можно узнать о личных историях людей с разными формами инвалидности и об их отношениях с Москвой: здесь и лавочка, где случился первый поцелуй, и парк, в котором катался на коньках, и лестница, из-за которой никак не получалось попасть в музей.

В основе выставки пять «островов», рассказывающих истории героев через личные предметы и фотографии, видеозаписи прогулок в любимых местах в Москве и записи разговоров. «Острова» погрузят зрителя в мир людей с разным опытом и мечтами, поднимая такие значимые темы, как физическая доступность города, восприятие инвалидности в России, доступ к образованию и труду. Одновременно с выставкой пройдет public talk кураторки Алены Левиной, перформативная сессия «Город, который» и другие мероприятия.

Где: Москва, Музей Москвы

Цена: бесплатно

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СУББОТА, 14 марта

Концерт Scooter

Концерт легендарной немецкой группы Scooter 14 марта пройдет в Москве в рамках тура God Save The Rave Tour. За годы творчества группа имеет 35 миллионов проданных альбомов, национальный рекорд Германии по попаданию в музыкальные хит-парады и армию поклонников по всему миру.

В сентябре 2017 года Scooter выпустили свой 19-й студийный альбом Scooter Forever, который был признан одним из лучших в карьере группы.

Из-за коронавируса число посетителей на концерте будет ограничено 5 тысячами человек.

Где: Москва, СК «Мегаспорт»

Цена: от 3 500 до 5 000 рублей

Премьера спектакля «Физики»

пресс-служба Малого театра

Премьерный показ спектакля «Физики» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта 14 марта пройдет в Малом театре. Действие спектакля разворачивается в загородном пансионате, в котором происходит загадочное убийство молодой медсестры. За расследование берется инспектор полиции Рихард Фос. Попав внутрь этого таинственного заведения, инспектор пытается понять, что на самом деле скрывается за его роскошным фасадом. В первую очередь внимание Фоса привлекают три физика, постоянно проживающие в пансионате.

В спектакле заняты: Борис Невзоров, Александр Клюквин, Владимир Носик, Ирина Леонова, недавно пришедший в труппу Никита Панфилов и другие. Режиссер – Алексей Дубровский.

Где: Москва, Малый театр, сцена на Большой Ордынке

Цена: от 300 до 3 500 рублей

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Фестиваль «День и ночь святого Патрика»

Сайт «Известия-hall»

Фолк-фестиваль в честь Дня святого Патрика 14 марта в 20-й раз пройдет в «Известия-hall». В программе девятичасового концерта – выступление виртуозного волынщика Падди Кинана, Джона Деларги и Streams of Whiskey, The Clover Rovers, Frank McGuire Trio и других. Кроме того, на протяжении всего вечера будут представлены ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celtic Wind, Carey Academy и Celteria. Дополнит фестиваль ярмарка в средневековом стиле, ирландская фотозона и видеоарт.

Где: Москва, «Известия-hall»

Цена: от 900 до 3 000 рублей

Фестиваль «Подводная оранжерея» в «Москвариуме»

Научно-развлекательный фестиваль «Подводная оранжерея» с 6 по 15 марта проходит в «Москвариуме». Здесь устроили площадку с пятью зонами: наука, виртуальная реальность, выставка, фотозона и мастер-классы. В оставшиеся до закрытия дни посетители океанариума смогут полюбоваться красками коралловых рифов, увидеть необычных водных обитателей, изучить водоросли и растения под микроскопом, а также поучаствовать в интерактивных занятиях, тематических мастер-классах и квестах. Например, в научной зоне можно рассмотреть скелеты коралловых полипов и изучить с помощью микроскопов фитопланктон, водоросли и водные растения, в зоне виртуальной реальности – с помощью VR- и 3D-технологий побывать на большом коралловом рифе. Также в рамках фестиваля пройдет фотовыставка профессионального подводного фотографа Алексея Зайцева.

Где: Москва, «Москвариум»

Цена: от 850 до 1 100 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

Спектакль «Соловей»

Музыкальную интерактивную сказку «Соловей» по мотивам произведений Г.Х. Андерсена 15 марта представят в Московском Губернском театре. Особенность спектакля – сказка на новый лад с вовлечением юных зрителей в театральную игру. Спектакль попытается дать ответы на вопросы, что ценнее: сверхмодные и суперсовременные гаджеты – или живое человеческое общение, любовь и дружба? Живой оркестр на сцене добавит старой доброй сказке ощущение яркого музыкального праздника.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 500 рублей

Концерт Sofi Maeda

Японская поп-панк певица Sofi Maeda 15 марта выступит в арт-пабе «16 Тонн Арбат». Концерт будет посвящен японскому Белому дню. Этот праздник отмечается ежегодно в Японии, Корее и на Тайване спустя месяц после Дня святого Валентина и является своеобразным ответом на него.

«Белый день считается в Японии одним из самых сладких праздников. Если в День святого Валентина там женщины поздравляют мужчин и дарят им коробочки с темным шоколадом «гири-теко», то месяц спустя уже мужчины бескорыстно дарят женщинам белые сладости – зефир, белый шоколад!» – рассказывает Софи. В рамках концерта пройдет презентация клипа на песню The Last Song.

Где: Москва, арт-паб «16 тонн Арбат»

Цена: бесплатно

Закрытие выставки «Репетиция весны»

Выставка тюльпанов «Репетиция весны», которая целый месяц шла в «Аптекарском огороде», 15 марта работает последний день. Еще есть шанс увидеть около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, а также посмотреть, как цветут ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолия и миндаль. Это один из самых масштабных проектов в стране, который позволит увидеть наиболее модные виды и сорта тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие – карамелью, третьи – яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

Где: Москва, «Аптекарский огород»

Цена: 300 рублей

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