РИАМО - 12 мар. Неизвестный украл из квартиры в Наро-Фоминске ноутбук и мобильный телефон, сумма причиненного ущерба составила более 18 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

В результате был задержан 36-летний житель Наро-Фоминска.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого избрали меру наказания в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.