РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Молодежный центр «Максимум» в Подольске начал набирать подростков в трудовую бригаду, они будут благоустраивать территории в течение июня, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник центра.

«В трудовую бригаду набираем ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Нам нужны активные и креативные ребята, которые хотели бы подзаработать на летних каникулах. Всего планируем набрать 34 человека. Трудовая бригада будет работать в течение июня по рабочим дням не более 2,5 часов в день и заниматься благоустройством. Возможно также ребят привлекут в качестве вожатых в школы», – сказала сотрудница.

По ее словам, заработная плата составит не менее 7 тысяч рублей. Желающие вступить в бригаду могут написать на почту trudbrigmax@yandex.ru или позвонить по телефону: 8(496)750-04-82.