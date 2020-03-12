РИАМО - 12 мар. В Орехово-Зуевском городском округе задержали похитителя денежных средств у местного жителя, сумма ущерба составила 26 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Кража произошла в доме по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, улица Центральная, поселок Верея.

«Сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции 37-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. По данному факту следователем Следственного Управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.