РИАМО - 12 мар. В Подмосковье 13 марта пройдет тренировочное мероприятие для подготовки к ЕГЭ по математике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«В подмосковных пунктах проведения ЕГЭ пройдет тренировочный экзамен по математике профильного уровня по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и их передачи через интернет», – сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
По словам министра, в тренировке примут участие 690 выпускников в девяти пунктах городских округов: Дмитровский, Коломенский, Красногорск, Мытищи, Одинцовский, Подольск, Раменский, Химки и Электросталь.
«Наш регион продолжает готовиться к проведению выпускных экзаменов и осваивать новую технологию. Такие тренировочные мероприятия важны: взрослые смогут потренироваться в получении электронных материалов, а школьники попробуют свои силы в математике», – отметила Каклюгина.
Результаты будут обработаны, проверены экспертами и доведены до участников в виде первичного балла до 31 марта 2020 года.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
Отношения между начальником и его подчиненным постепенно приобрели более ДОВЕРЧИВЫЙ характер.
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Фанат соцсетей
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
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