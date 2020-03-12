РИАМО - 12 мар. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних совместно с сотрудником отдела наркоконтроля ОМВД России по городскому округу Зарайск провели беседу с учащимися аграрно-промышленного техникума № 3, в мероприятии участвовало около 30 человек, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни и формирования в обществе негативного отношения к употреблению наркотических средств, предупреждение экстремистской деятельности, предотвращение распространения радикальных идей среди молодежи.

«Стражи правопорядка рассказали о вреде курения, наркомании и алкоголизма, напомнили о необходимости быть бдительными с незнакомыми людьми, а также о мерах административного и уголовного наказания за совершение противоправных деяний», – сообщается на сайте.

В заключение беседы правоохранители показали учащимся фильм антинаркотической направленности. После просмотра студенты задали вопросы сотрудникам, на которые получили компетентные ответы.