РИАМО - 12 мар. На фитосанитарном посту ООО «Фуд Логистик», который расположен в поселении Сосенское Москвы, в ходе досмотра партии томатов черри весом 1,26 тонн из Сенегала сотрудники выявили карантинный объект – южноамериканскую томатную моль, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

«10 марта 2020 года в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации, по решению собственника зараженные томаты уничтожили под контролем специалистов управления Россельхознадзора», – отмечается в сообщении.

Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем, который повреждает и уничтожает урожай томатов в открытом и закрытом грунте, что наносит значительный экономический ущерб.

Вредоносной стадией является гусеница – она развивается на всех наземных частях растения томата, повреждая их. Основным кормовым растением насекомого являются томаты, но оно может также повреждать картофель, баклажаны и перец.