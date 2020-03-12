РИАМО - 12 мар. Внеуличный пешеходный переход на Варшавском шоссе в районе дома №2 построят для удобства перехода проезжей части и снижения ДТП, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас на месте примыкания Новоданиловского проезда к Варшавскому шоссе функционирует наземный регулируемый пешеходный переход. Но пешеходы за 40 секунд не успевают пересечь широкую дорожную часть. Местные жители постоянно жалуются на этот факт.

«На расстоянии 450 метров от действующего наземного перехода планируют построить внеуличный пешеходный переход. Это повысит удобство пересечения шоссе и снизит вероятность ДТП», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект планировки вынесут на публичные слушания.