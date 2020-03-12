РИАМО - 12 мар. Третий этап благоустройства набережной озера Сенеж завершат в этом году, протяженность нового маршрута составит два километра, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Третья очередь набережной продлится до мастерской управления «Сенеж». Здесь создадут амфитеатр с навесом и обустроят пляжную зону. Специальные места будут обустроены и для рыбаков. Также на набережной появится зона отдыха с качелями и смотровая вышка. Здесь установят новое освещение и разобьют клумбы.

«Наша самая основная задача — чтобы все, что мы делаем по благоустройству, отвечало на запросы жителей. Обсуждаться должен каждый проект. Мы скрупулезно эту работу ведем в рамках различных мероприятий», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что для дальнейших разработок проектов важно учитывать мнение жителей и в этом году в планах обеспечить участие как минимум 12% местных жителей в решении вопросов развития городской среды.