РИАМО - 12 мар. Неизвестный похитил велосипед из дома, расположенного в поселке Софрино Пушкинского городского округа, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

С таким заявлением в дежурную часть обратилась местная 20-летняя жительница. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали 44-летнего жителя Пушкинского городского округа.

«В отношении подозреваемого сотрудником Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.