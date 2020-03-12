РИАМО - 12 мар. На портале «Добродел» началось голосование за установку освещения на региональных дорогах в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На голосование вынесено 439 региональных дорог на основании результатов сбора предложений, который состоялся с 1 по 10 марта на портале «Добродел», а также предложений ГИБДД, администраций муниципалитетов и Мосавтодора», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что предложения жителей области по обустройству освещения на дорогах направили в администрации на рассмотрение.

Голосование продлится до 31 марта. По его итогам в список дорог внесут те, которые набрали больше всего голосов – 25% от общего объема.

Принять участие в голосовании могут только зарегистрированные пользователи. Один человек может оставить один голос за один участок дороги. Если вы уже проголосовали, то можно поддерживать в комментариях других пользователей.

Планы на следующий год по обустройству автодорог формируются уже сейчас, потому что это капитальные работы, для которых нужна разработка проекта. В 2021 году планируют проложить не менее 300 километров новых линий наружного освещения на региональных дорогах.

В 2020 году планируют построить более 300 километров линий освещения вдоль дорог в Подмосковье. О программе можно подробнее узнать на сайте ведомства.