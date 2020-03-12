РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Ветерана Великой Отечественной войны из подмосковных Мытищ Валентину Попову наградили медалью «75 лет Великой Победы», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«10 марта сотрудники управления по работе с молодежью совместно с председателем совета депутатов горокруга Андреем Гореликовым и участниками общественного движения «Волонтеры Победы» посетили ветерана Валентину Федоровну Попову. Ей вручили памятную юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также цветы и памятные подарки», – говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны Валентина Федоровна была связисткой в зенитно-артиллерийском полку. В период боев на Северном Кавказе она восстанавливала связь в Грозном, затем и в Белоруссии, а победу встретила в Кенигсберге.