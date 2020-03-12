РИАМО - 12 мар. Более 2/3 парламентов регионов России поддержали новый закон о поправках в Конституцию страны, что подтверждают данные голосований органов законодательной власти регионов, сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в 62-х из 85-ти субъектов России. Чтобы закон прошел на рассмотрение в Конституционный суд РФ, 57 регионов должны проголосовать за принятие поправок.

«Поправки в основной закон принимаются <…> и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ», – говорится в материале.

Президент Владимир Путин много раз говорил о том, что поправки будут приняты только в том случае, если их поддержат россияне.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправках к Конституции РФ, в тот же день Совет Федерации одобрил данный закон. После этого сенаторы направили документ на рассмотрение региональных парламентов. Общероссийское голосование по поправкам планируют провести 22 апреля.