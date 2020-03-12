РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В Подольске 14 марта пройдет семинар по социальному проектированию в помощь участникам всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Семинар по социальному проектированию в помощь участникам всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи пройдет 14 марта с 14:00 до 17:00 в Подольске на улице Ульяновых, 1, в молодежном центре «Максимум». Семинар проведет эксперт федеральной программы поддержки студенческих проектов и программ Дарья Панарина», – говорится в сообщении.

Также Панарина является проектным акселератором «Траектории роста - 2017»; экспертом конкурсов проектов всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века»; всероссийского образовательного конвента «Платформа»; всероссийского форума «Россия Студенческая»; всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

Желающие принять участие в семинаре могут зарегистрироваться по ссылке.