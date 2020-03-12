РИАМО - 12 мар. Неизвестный украл из квартиры жительницы Истры две сумки, кошелек с деньгами, документы и золотые серьги, общая сумма ущерба составила свыше 115 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате был задержан ранее судимый 35-летний житель города Дедовска городского округа Истра.

«По данному факту сотрудником следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

Истринский городской суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста.