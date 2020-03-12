РИАМО - 12 мар. В Московском регионе в четверг начал усиливаться ветер, в некоторых районах порывы достигают 16 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Утро в Москве и области началось с пасмурной и ветреной погоды. В центре города порывы ветра утром достигали 10-13 метров в секунду, в столичных аэропортах ветер усиливался до 12-14 метров в секунду», - отмечается в материале.

После 13:00 ветер крепчал, во многих округах его порывы достигают 12-14 метров в секунду. Во Внукове ветер достиг 16 метров в секунду.

Несмотря на положительную температуру воздуха — плюс 5-6 градусов, тепло не ощущается из-за пронзительного ветра.