РИАМО – 12 мар. В ходе торгов на Мосбирже курс в четверг рубля по отношению к американской валюте значительно просел, за один доллар дают более 75 рублей, передает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» на 14:13 мск вырос до 75,20 рубля», – говорится в сообщении.

Также подросло и евро – до 84,43 рубля. Ранее официальные курсы доллара и евро также подскочили более чем на 2,5 рубля.

Кроме этого, в четверг индекс РТС на Московской бирже упал ниже тысячи пунктов, что является рекордным падением за последние годы.

Обвал российской валюты и фондового рынка произошел на фоне сильного падения цен на нефть. Нефтяные котировки падают с прошлой недели из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта.