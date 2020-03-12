РИАМО - 12 мар. В столице в первой половине марта выпал 91% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве количество выпавших с начала марта осадков составило 31 миллиметр при норме в 34 миллиметра», – отмечается в материале.

Синоптики обещают, что осадков будет больше. Уже к середине марта выпавшей влаги в столице будет больше нормы. Кроме дождя, в перевыполнении нормы примет участие и снег.

В пятницу, 13 марта, ожидаются скоротечные ливневые дожди, особенно ночью. Температура ночью — от плюс 3 до плюс 8 градусов, а днем — от плюс 2 до плюс 7 градусов.

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