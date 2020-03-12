РИАМО - 12 мар. Сотрудники кинологической службы УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу провели акцию «Знакомьтесь, кинолог!» для воспитанников местного детского сада, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

Целью мероприятия было познакомить ребят с профессией полицейского-кинолога.

«Страж порядка рассказала о своей службе и четвероногих напарниках. Дети узнали о функциях и задачах кинологического подразделения, о распорядке дня, дрессировке собак и обучении кинологов. Для работников сада и ребят полицейские со служебными собаками показали отработанные команды», – сообщается на сайте.

Все присутствующие с большим интересом следили за выступлением. Ребята смогли задать интересовавшие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Дети подарили инспектору-кинологу рисунки, подготовленные заранее.

Присутствовавшие выразили свою благодарность полицейским и сделали общую фотографию на память с кинологом и собаками.