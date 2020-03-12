РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Новую разметку на пешеходном переходе на Ленинградском проезде в Подольске по просьбе жительницы нанесут до 20 мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на некачественно нанесенную разметку на проезжей части Ленинградского проезда. Она отметила, что разметка почти полностью стерлась и необходимо нанести новую. В частности, на пешеходном переходе от дома №9, где находится художественная школа, к остановке.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу нанесения разметки на автодороге по Ленинградскому проезду и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по нанесению разметки включены в производственную программу и будут выполнены в срок до 20 мая 2020 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что работы по нанесению дорожной разметки проводят при температуре не ниже 15 градусов тепла и влажности воздуха не более 85%.