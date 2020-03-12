РИАМО - 12 мар. Сервис «Подмосковные стройки» портала «Добродел» запустил новую функцию «Поделиться», которая позволит отправить информацию об интересующем объекте прямо из его карточки в приложении, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В свою очередь люди, с которыми пользователь поделится информацией, сразу получат ссылку на электронную карточку конкретного объекта.

«Работа по развитию сервиса будет продолжена. В ближайшее время на интерактивную карту будут добавлены нежилые строящиеся объекты – административные и производственные здания, промышленные объекты, стоянки, парковки и склады»,- отметил главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что сейчас идет работа над внедрением возможности выявления жителями Подмосковья объектов самовольного строительства с помощью AR-технологии.

Сейчас с помощью приложения «Подмосковные стройки» можно следить за строительством более чем 2,5 тысяч объектов жилья и социальной инфраструктуры. Установив приложение «Добродел» и подписавшись на интересующий объект строительства в разделе «Подмосковные стройки», можно получать информацию обо всех изменениях на стройке прямо на свой телефон.