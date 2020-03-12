РИАМО – 12 мар. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что пока не обсуждается перенос всероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«Центризбирком готовится к этому голосованию, мы все внимательно, особенно правительственный штаб, следим за ситуацией. Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностируются», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что пока рекомендаций по переносу голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции нет.

Ранее Госдума приняла закон о поправках к Конституции РФ, а Совет Федерации одобрил его. Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию наметили на 22 апреля.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,7 тысячи человек, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.