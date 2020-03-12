РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. В Домодедове в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» к административной ответственности привлекли 17 мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с сотрудниками ППС и участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Домодедову в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверяют торговые и производственные комплексы, строительные площадки, общежития и иные объекты на территории обслуживания. В ходе рейда полицейские выявили строительную площадку на улице Краснодарская, на которой трудились и проживали уроженцы республик Средней Азии.

«По результатам проведенных мероприятий составлены административные протоколы. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 17 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. На каждого из них в судебном порядке будет наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», - говорится в сообщении.

В настоящее время оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» продолжается.