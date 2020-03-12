РИАМО - 12 мар. Не менее 74 тысяч детей в течение трех смен планируют принят детские лагеря Подмосковья, сообщил в четверг первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

«Мы очень надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация и единомышленники среди руководители муниципальных образований нам помогут эту цифру значительно увеличить. Мы имеем с вами огромную инфраструктуру, и научиться ее эффективно использовать — наша основная задача», - сказал Бронштейн, выступая на Межрегиональном форуме «Московская область – территория развития детского отдыха» в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

По его словам в 2020 году в регионе планируют начать работу не менее 600 профильных детских лагерей, при нынешних 502. Кроме того, с 2020 года начнут функционировать профильные лагеря для участников Российского движения школьников. В частности, они появятся на территории двух детских технопарков «Кванториум» в Королеве и Балашихе, а также IT-клуба в Электростали.

Он также добавил, что в 2019 году профильные лагеря спортивных, православных, экологических и других направлений посетили порядка 25774 ребят.

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