РИАМО - 12 мар. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что при рассмотрении закона о поправке к Конституции РФ депутаты столичного парламента будут обращать внимание на обеспечение социальных гарантий, кроме того, предложенные поправки усиливают роль парламента в структуре органов госвласти.
В четверг Мосгордума рассмотрит закон о поправках в Конституцию РФ.
«Для депутатов Мосгордумы важно обеспечить социальные гарантии москвичей. Закон о поправке содержит ряд мер государственной поддержки, закрепляет в Конституции минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, предусматривает обязательную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. Также в качестве важнейшего приоритета провозглашается всестороннее развитие детей. Детально прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака», — сказал Шапошников.
Он добавил, что эти новации должны обеспечить дальнейшее развитие России в длительной исторической перспективе. Поправки также отражают приверженность традиционным ценностям и более полно раскрывают понятие «социальное государство».
Он напомнил, что, по закону, поправки к Конституции РФ должны одобрить две трети от числа органов законодательной власти регионов.
Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправках к Конституции РФ, в тот же день Совет Федерации одобрил данный закон. После этого сенаторы направили документ на рассмотрение региональных парламентов.
Общероссийское голосование по поправкам планируют провести 22 апреля.
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