РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Жители Красногорска 13 марта смогут бесплатно посмотреть спектакль «Девочка из города» театральной студии «Зазеркалье», постановка посвящена жизни детей в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении управления культуры горокруга Красногорск.

«В культурном центре «Красногорье» пройдет показ спектакля «Девочка из города» театральной студии «Зазеркалье», посвященный детям войны», – говорится в сообщении.

Спектакль поставлен по повести Любови Воронковой. Посмотреть спектакль можно будет 13 марта в КЦ «Красногорье» по адресу: улица Вокзальная, дом №10А.