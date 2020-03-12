РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. В подмосковном Красногорске 27 марта проведут вечер памяти артистов, которые выступали в составе фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать седьмого марта в 19:00 в ДК «Луч» состоится творческий вечер «Памяти артиста». Участники мероприятия вспомнят деятелей культуры и искусства, артистов фронтовых бригад, которые в годы Великой Отечественной войны регулярно давали концерты, поднимая боевой дух народа и солдат», – говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено к Году памяти и славы и Дню работника культуры.

«На вечере прозвучат песни и стихи фронтовых лет, а также будут продемонстрированы отрывки видеофильмов с участием актеров-фронтовиков», – добавляется в материале.

Принять участие можно бесплатно. ДК «Луч» расположен по адресу: село Петрово-Дальнее, улица Школьная, дом №24.