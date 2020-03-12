РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Показы военных фильмов «Женя, Женечка и Катюша» и «Судьба человека» пройдут 19 и 26 марта в в структурных подразделениях культурно-досугового центра городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте МБУК «КДЦ «Бородино».

«Дорогие друзья! В марте в структурных подразделениях «Беляниново» и «Мытищи Лайт» МБУК КДЦ «Бородино» в рамках Единого дня показа военных фильмов по четвергам в 16:00 пройдут показы художественных фильмов о войне. 19 марта можно посмотреть фильм «Женя, Женечка и Катюша», 26 марта – «Судьба человека», – говорится в сообщении.

Подразделения МБУК КДЦ «Бородино» располагаются по следующим адресам: деревня Беляниново, улица Центральная; ЖК Мытищи-Лайт, деревня Болтино, Осташковское шоссе, дом №22, корпус 5, помещение 3. Телефон для справок: 8(495)744-21-61.